Желающие работать в скоропомощных комплексах обратились на горячую линию больше тысячи раз

С самого начала набора сотрудников в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы в Кадровом центре городского департамента здравоохранения работает горячая линия, на которую за это время поступило более тысячи телефонных звонков от кандидатов.
С самого начала набора сотрудников в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы в Кадровом центре городского департамента здравоохранения работает горячая линия, на которую за это время поступило более тысячи телефонных звонков от кандидатов.
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