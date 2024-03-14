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Нижегородский район

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ПСО № 209 им. полковника А.А. Жебелева — лучшая команда по ликвидации последствий ДТП

В Пожарно-спасательном центре Москвы завершились соревнования на звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий происшествий на автомобильном транспорте в 2024 году.

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