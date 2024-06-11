Иноагент Артур Смольянинов*: “Я не вернусь в Россию. Я реалист”

Галина 123 Еще пару лет и мало кто вспомнит об этом человеке и без всяких сожалений об утраченном "таланте".

VB Vasiliy Belokurov Два актера одного фильма "9 рота"....один ГЕРОЙ на СВО, второй "герой" только на экране.........и языком как помелом машет!