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Иноагент Артур Смольянинов*: “Я не вернусь в Россию. Я реалист”

Иноагент Артур Смольянинов*: “Я не вернусь в Россию. Я реалист”

Артур Смольянинов Артур Смольянинов*, известный актер и иноагент, рассказал о своем решении не возвращаться в Россию.

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Комментарии
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Галина 123
Еще пару лет и мало кто вспомнит об этом человеке и без всяких сожалений об утраченном &quot;таланте&quot;.
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20 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Два актера одного фильма &quot;9 рота&quot;....один ГЕРОЙ на СВО, второй &quot;герой&quot; только на экране.........и языком как помелом машет!
Ответить
17 час.
Надежда Новопашина
Можно подумать, что его кто-то яро в Россию зовёт! И без тебя вони хватает!
Ответить
16 час.

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