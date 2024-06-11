Артур Смольянинов Артур Смольянинов*, известный актер и иноагент, рассказал о своем решении не возвращаться в Россию.
Иноагент Артур Смольянинов*: “Я не вернусь в Россию. Я реалист”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина 123
Еще пару лет и мало кто вспомнит об этом человеке и без всяких сожалений об утраченном "таланте".
Ответить
20 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Два актера одного фильма "9 рота"....один ГЕРОЙ на СВО, второй "герой" только на экране.........и языком как помелом машет!
Ответить
17 час.
Надежда Новопашина
Можно подумать, что его кто-то яро в Россию зовёт! И без тебя вони хватает!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии