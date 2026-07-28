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Одной категории россиян пообещали выплату на погашение ипотеки

Одной категории россиян пообещали выплату на погашение ипотеки

Многодетным семьям положена выплата с целью погашения ипотеки. Об этом в беседе с RT напомнил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

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