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Мировое обозрение

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Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки ракет для ВСУ «Палп Милл Принт»

Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки ракет для ВСУ «Палп Милл Принт»

Главное в тезисах: Масштаб операции: В ночь на 13 октября ВС РФ нанесли скоординированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по широкому спектру объектов противника.

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