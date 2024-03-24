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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о вылете «Динамо»: «Было много курьезных голов, которые залетали у «Трактора», а у нас – нет. Это спорт, если они выиграли, значит, были сильнее»

«Динамо» проиграло «Трактору» со счетом 0-4 в серии. – Два домашних поражения выбили из колеи? – Нет.

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