📑 Если вам исполнилось 20 или 45 лет — значит, пришло время получить новый паспорт. Ещё это придётся сделать из-за изменения фамилии, имени или отчества.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📑 Если вам исполнилось 20 или 45 лет — значит, пришло время получить новый паспорт. Ещё это придётся сделать из-за изменения фамилии, имени или отчества.
Свежие комментарии