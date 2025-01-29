Страховщики раскритиковали инициативы Минфина об ОСАГО

Страховое сообщество в лице Российского союза автостраховщиков (РСА) раскритиковало два предложения Минфина по ОСАГО — ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат.
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