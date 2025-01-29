Страховщики раскритиковали инициативы Минфина об ОСАГО

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавшего,да еще закрепили это законом. А так красиво говорят.
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