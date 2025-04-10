Антон Шантырь: «Большое направление»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту – о развитии спорта в Петербурге На площадке общественного пространства «Дом спорта» состоялось обсуждение основных итогов развития отрасли за последние пять лет, среди которых особо хочу отметить такой факт: на развитие массового спорта городской бюджет в прошлом году направил 3 миллиарда рублей, то есть на 200 миллионов рублей больше, чем в 2023 году.