Но начнем все-таки с матча между «Локомотивом» и «Краснодаром». Уже на 5-й минуте Батчи после паса Кордобы вывел «быков» вперед.
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