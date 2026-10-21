“The Pentagon has given the Department of Homeland Security permission to test a military-grade heat ray and develop tactics to potentially use it in operations at the southern U.
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