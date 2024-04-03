ТРИУМФ РУССКОГО ФЛОТА. РОССИЯ ВЧИСТУЮ ПЕРЕИГРАЛА США В КРАСНОМ МОРЕ

Россия отправила в дальний морской поход фрегат "Маршал Шапошников". Причины такого решения, а также конечный пункт назначения кораблей вызвал недоумение у аналитиков Bloomberg, затруднившихся объяснить, каким был замысел русских командиров.
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