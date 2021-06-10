Холостая жизнь убивает мужчин?

ПриколистыРазвлеченияХолостая жизнь убивает мужчин? Жизнь "идейного, убежденного" холостяка.Казалось бы мечта. Что называется-"хочу пряники ем, хочу пиво пью".Вернуться к статье157НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейЖенщина писала, под мужским псевдонимом. "...Мужчине надо жить во имя чего-то, кого-то..." Почему обязательно женатость это то, во имя чего надо жить? Что других целей в жизни быть не может?)))))))ЮГЮрий ГавриловЧто за херню я сейчас прочитал?ВСВадим СкоробогатовВсё в этом мире относительно....А статья не умная.Александр БойкоСтатья явно заказная и писала её баба,зуб даю.Лет 100 назад,может и было по другому,а сейчас все бабы - суки меркантильные и приучены высасывать из мужика бабло,пока тот мужик и не сдохнет,если вовремя не сбежит на волю.ВСВадим СкоробогатовСтатья действительно заказная.....Жениться не прочь...ДА НЕ НА КОМ.....Не те девы...Ох и не те...ГОНОР,МЕРКАНТИЛЬНОСТЬ, ВЫСОКОМЕРИЕ на пустом месте....и т.д....aleksandr FilipovichСогласен на все 100 %ЮНЮРИЙ нивСогласен!! Только надо искать свою!!Valeri KorzunКЛЮЧНИЦА ПИСАЛААндрей ФедоренкоКого не убивает - делает сильнее!!!владимир михальковичГрехи могут убивать ,холостая жизнь сама по себе не убивает ,если впал в грехи тогда деньки жизни можешь подрезать .Юрий ГавриловТак семейная жизнь от грехов то не очень то и спасает. А нервов сколько требуется.Евгений МасюкНе семья держит тебя в тонусе, а ты сам. Не холостяцкая жизнь убивает, а ты сам. Я - одиночка, который не пьет, не курит и спортом занимается. Или мне от того, что я один живу обязательно нужно становится Германом?Сергей ЛепеховЧушь всё. Мне 47, ни разу не был женат и совершенно не чувствую себя дряхлым стариком. Мужское здоровье гробит не одиночество, а среда, в которой мы живём: перегрузки на работе, грязный городской воздух, эрзац-пища, вода из водопровода, в которой вся таблица Менделеева и прочее. А насчёт "жить во имя чего-то" - Да Винчи, Ньютон, Кант, Гоголь не имели семей, но вы назовёте их несостоявшимися людьми? Мужчина искренне хочет семью и детей тогда, когда он успешен, когда он нашёл своё место в жизни, состоялся, добился всего и в детях хочет увидеть продолжение себя - но много вы таких встречали? В перенаселённом мире власть ведь делает всё, чтобы низвести человека до положения безропотного исполнителя и раба своей воли - и многие подсознательно это чувствуют и не хотят порождать на свет потомков, в будущем, скорее всего, обречённых на то же самое...НиколайМожно и в одиночестве прожить нескучную жизнь.Юрий СтаховецВ статье есть смысл, определённо. Одиночество не сказывается лучшим образом, причём как на мужиках, так и на женщинах, чтобы ни говорили. Другое дело, если семья неудачная, супруги не любят и не уважают друг друга, ссоры и прочие нервы, тогда - да ) И, разумеется, есть убеждённые одиночки, однако, имхо, они такие потому, что пары себе подходящей не встретили. Но таких меньшинство. В конце концов, что станет с человечеством, если развалится институт семьи, кто детей растить будет? Мужчине лучше жить с женщиной, так природой заведено.Комментировать
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