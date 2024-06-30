Идеолог Brexit прервал выступление из-за плаката с Путиным

В Лондоне неожиданно развернулась ситуация на предвыборном митинге, когда активисты вывесили плакат с изображением президента России Владимира Путина за спиной лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.
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