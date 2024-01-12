Котлеты "по-французски"

Очень вкусные, сочные и сытные котлеты можно приготовить на обед или даже праздничный стол. Многие, наверно, готовят мясо по-французски - кусочки отбивной свинины под слоем помидоров, грибов, лука и сырного соуса.
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