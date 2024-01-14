Пожары у Сбербанка и Wildberries: украинские СМИ смакуют кадры, возможен поджог

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GISMbICH

Хорошо бы, чтобы выводы этой статьи дошли до властей. Волна совершенно одичалых мигрантов после февраля 2022 года, это не стихийный процесс, а операция западных спецслужб. Когда волна мигрантов в Европу уже натворила делов и начала менять европейскую политику, в одном из интервью, которое репортёры взяли у мигранта, он признался, что деньги и смартфон с картами, чтобы добраться до Европы ему дали люди из благотворительной организации. Решать геополитические задачи прикрываясь благотворительностью у нас любят спецслужбы Англии и США. Так что теперешняя проблема с мигрантами в России, это не просто жажда российских дельцов заработать на рабском труде, это спецоперация западных спецслужб, направленная на увеличение недовольства народа РФ властью. До 2022 года в России было тоже немало мигрантов, но никто из них не избивал женщин из-за их одежды не по шариату, конфликтов между детьми мигрантов и русскими детьми было очень мало. И уж точно никто из мигрантов не убивал военных или работников силовых ведомств. Так что, наплыв совершенно одичалых агентов из числа мигрантов, это месть России. И властям РФ это уже давно пора понять. Волна мигрантов действительно угрожает национальной безопасности РФ, и с этой волной уже нужно бороться радикально, А всякого рода дельцов, которым невыгоден порядок в мигрантской сфере, судить за измену Родине.