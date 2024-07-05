Летнее меню: чем кормить маленького ребенка в жару

Сбалансировать меню ребенка с учетом сезонных изменений несложно Летом ребенку нужна легкая пища. К ней относятся каши, фрукты и овощи, содержащие «быстрые» углеводы, а также яйца, птица и рыба, богатые легкоусвояемыми белками, и кисломолочные продукты.
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