Летнее меню: чем кормить маленького ребенка в жару

Сбалансировать меню ребенка с учетом сезонных изменений несложно Летом ребенку нужна легкая пища. К ней относятся каши, фрукты и овощи, содержащие «быстрые» углеводы, а также яйца, птица и рыба, богатые легкоусвояемыми белками, и кисломолочные продукты.