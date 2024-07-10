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В Москве ФСБ предотвратила попытку подорвать трех высокопоставленных военных

В Москве ФСБ предотвратила попытку подорвать трех высокопоставленных военных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о попытке украинских спецслужб организовать теракты. По сведениям ведомства, одной из целью являлся тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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