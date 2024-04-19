Голосовой помощник в NIO стал еще умнее

Обновленный голосовой помощник NOMI GPT в китайских электромобилях NIO теперь может даже мечтать. Встроенный голосовой помощник в китайских электромобилях NIO в настоящее время может управлять функциями автомобиля, а также рассказывать истории.
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