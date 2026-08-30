Эндокринолог Андронов разрешил сладости при сахарном диабете

Эндокринолог Виталий Андронов сообщил, что сладости при сахарном диабете можно включать в рацион, если учитывать углеводы и общее питание, передает RT .
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