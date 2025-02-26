Около 3,6 тыс. задержанным палестинцам не предъявили обвинения

Около 3,6 тыс. палестинцев удерживаются в тюрьмах Израиля без обвинительного заключения. Об этом «Известиям» рассказал представитель управления палестинского движения ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии