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Около 3,6 тыс. задержанным палестинцам не предъявили обвинения

Около 3,6 тыс. задержанным палестинцам не предъявили обвинения

Около 3,6 тыс. палестинцев удерживаются в тюрьмах Израиля без обвинительного заключения. Об этом «Известиям» рассказал представитель управления палестинского движения ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.

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