К юбилею Екатеринбурга составили карту фуд-кортов, туалетов и травмпунктов

Администрация Екатеринбурга составила «Полезную карту» для жителей и гостей города. На ней можно посмотреть расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, которые установлены на время фестивальной недели и 300-летия Екатеринбурга.