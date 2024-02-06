Переосмысление искусства прошлого: в Москве открылась выставка «Плюс-минус»

5 февраля в галерее М2 прошло открытие выставки современных художников «Плюс-минус». Работы девяти авторов, представленных в экспозиции, отсылают к творчеству художников прошлого — от наскальной живописи до Ренессанса.
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