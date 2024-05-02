В Ленобласти провели тактико-специальные учения подразделений Росгвардии

Все задачи были выполнены в полном объеме В течение нескольких дней на территории Ленобласти под руководством командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Героя России генерал-лейтенанта Сергея Буракова проходили тактико-специальные учения по нейтрализации вооруженных преступников с привлечением подразделений Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.