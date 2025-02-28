Эксперт Димухамедов: РФ самостоятельно может добывать редкоземельные металлы

Компетенции России позволяют добывать редкоземельные металлы без зарубежных инвестиций, в том числе со стороны США, заявил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в комментарии для агентства РИА Новости.