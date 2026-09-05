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Аргументы и Факты

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Крейсеры, подлодки готовы: пиратам Норвегии жестко ответили на захват судна

Крейсеры, подлодки готовы: пиратам Норвегии жестко ответили на захват судна

Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в Баренцбурге на Шпицбергене.

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