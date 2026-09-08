20 умельцев, которые взялись за дерево и наполнили каждую работу домашним теплом

Умельцы, работающие с деревом, способны преобразить любой интерьер. Их произведения народного искусства приносят в дом уют, потому что даже самые простые деревянные вещи, сделанные с любовью, способны подарить человеку радость и счастье.
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