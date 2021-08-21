«Спрос обеспечен». В Омском аэропорту объяснили, почему там все так дорого

В компании подчеркнули, что дороговизна услуг в аэропортах присуща всему миру, а не только Омску. При этом аэропорты как таковые не регулируют цену на товары, — они лишь предоставляют торговые площади и получают деньги за аренду этих площадей.
В компании подчеркнули, что дороговизна услуг в аэропортах присуща всему миру, а не только Омску. При этом аэропорты как таковые не регулируют цену на товары, — они лишь предоставляют торговые площади и получают деньги за аренду этих площадей.
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