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Российские военнослужащие создают "гаражные" мастерские для доработки оружия на линии фронта

Российские военнослужащие создают "гаражные" мастерские для доработки оружия на линии фронта

Силы специальных операций (ССО) регулярно сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации к меняющимся условиям ведения боевых действий.

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