Алексей Попов: Возможно, Red Bull выиграет лишь 23 гонки в сезоне-2024

Алексей Попов: Может, Red Bull выиграет лишь 23 гонки в сезоне-2024AMuSРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов поиронизировал над скоростью Red Bull Racing в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.
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