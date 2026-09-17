Вышедший на свободу любитель школьниц открывает собственный лицей. Он будет платить

Автор: Редакция Новоросинформ Стихоплет, осужденный на 12,5 лет по максимально "неавторитетной" статье, вышел из колонии – и вновь открыто нацелился на детей.
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Ну, надо сделать так, чтобы им только патологоанатом только занимался
что творится ? Он должен быть под неусыпным контролем!
В который раз повторяю: наказание должно исключать возможность повторного преступления.