Памфилова: досрочно на выборах проголосовали более 4,6 млн россиян

Более 4,6 млн россиян проголосовали досрочно на выборах. Об этом 19 сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования.
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