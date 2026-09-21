Кастрюлеголовые не очнутся

Виктор Анисимов В последнее время наш народ живёт надеждой на скорое окончание войны на Украине.
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- Без русских никак...
- Без русских никак...
- Очередной беглец ...
Иванютин и Витковский, как два кобеля за забором. Просто красавцы? Ну а теперь фааас! 🤣