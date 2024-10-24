Общественность не оставляет попыток отстоять парк в Петрозаводске

Промышленная зона Петрозаводска расширяется, зеленые насаждения идут под снос Власти Карелии отдали земельный участок площадью более 2,6 гектара в районе парка «Вилда» предприятию «Торговый дому «Стоун РК».
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