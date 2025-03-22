Учёный Юрасов рассказал, какие прогнозы погоды наиболее достоверны

Заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал в беседе с RT, какие прогнозы погоды наиболее достоверны.
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