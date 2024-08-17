Москва расширяет инфраструктуру для электробусов

Сергей Собянин рассказал о развитии инфраструктуры электробусного транспорта в Москве. За последние месяцы в городе появилось 33 новые зарядные станции для электробусов, большинство из которых расположены в Юго-Восточном административном округе - там установлено 12 единиц.