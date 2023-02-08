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Васильева раскритиковала поступок Дмитрия Назарова

Васильева раскритиковала поступок Дмитрия Назарова

Поступок звезды “Кухни” до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в театральной среде. Напомним, что после антироссийских высказываний Дмитрия Назарова его концерты в стране начали повсеместно отменять.

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