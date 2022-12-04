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Новый стратегический бомбардировщик США сравнили с самолетом 30-летней давности

Новый стратегический бомбардировщик США сравнили с самолетом 30-летней давности

США презентовали новый стратегический бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider. Ну как презентовали – просто показали, заявив, что новая машина по своим боевым характеристикам заметно превосходит своего предшественника B-2 Spirit.

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