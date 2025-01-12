Юрист Адамс: в России за подделку подписи грозит штраф до 80 тыс. рублей

За подделку подписей можно нарваться на штраф до 80 тыс. рублей или тюремный срок до четырех лет. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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