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Аргументы недели

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МИД КНР: китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос

МИД КНР: китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос

Китайский народ сам определит, каким образом решить тайваньский вопрос. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел КНР, комментируя слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о возможности использования американских вооруженных сил на Тайване.

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