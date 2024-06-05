МИД КНР: китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос

Китайский народ сам определит, каким образом решить тайваньский вопрос. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел КНР, комментируя слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о возможности использования американских вооруженных сил на Тайване.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии