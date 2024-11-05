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Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное оружие

Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал НАТО предоставить Киеву оружие, которое было обещано ранее.Олаф Шольц уверен: передача Киеву оружия может изменить ситуацию в зоне боевых столкновений в пользу Украины.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Шольц фашист не добитый
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