Эльвиру Набиуллину вызвали на важный разговор в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о вопросах, которые планируется обсудить на заседании рабочей группы при комитете с участием главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии