Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за безупречную государственную службу, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
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