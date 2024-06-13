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Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за безупречную государственную службу, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

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