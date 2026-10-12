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Туризм и География

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Стеклянные планеты океана: история и поиски кухтылей на диких побережьях

Стеклянные планеты океана: история и поиски кухтылей на диких побережьях

Есть вещи, которые океан отдаёт не каждому. Они лежат на дальних берегах, среди выброшенных штормом водорослей, обломков дерева и вулканического песка — небольшие стеклянные сферы, в которых будто застыла морская вода.

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