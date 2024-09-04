Политолог Котков: Тайвань опоздал с попыткой разделить Россию и Китай

Тайвань безнадежно опоздал с попыткой разделить Россию и Китай. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя призыв главы острова Лай Циндэ к КНР отобрать у РФ Дальний Восток.
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