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Житель Подмосковья устроил диверсию на железной дороге

Житель Подмосковья устроил диверсию на железной дороге

Жителя Московской области задержали за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры.Силовики задержали жителя Московской области, который подозревается в поджоге двух объектов железнодорожной инфраструктуры в регионе.

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