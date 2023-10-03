Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

Global Look Press/Tunahan Turhan/Keystone Press Agency Турецкие правоохранительные органы проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране, об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X, его слова цитирует портал Habertürk.
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