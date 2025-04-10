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Китай

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Изучение китайского и русского языков играет основополагающую роль во взаимопонимании между народами Китая и России -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 9 апреля /Синьхуа/ -- Изучение китайского и русского языков играет основополагающую роль в содействии взаимопониманию между народами Китая и России, передаче дружбы из поколения в поколение и расширении сотрудничества в различных областях.

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