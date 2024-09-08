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Добрый Мир

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Бежали из страны: как сложилась судьба поддерживавших США лидеров

Бежали из страны: как сложилась судьба поддерживавших США лидеров

Бежали из страны: как сложилась судьба поддерживавших США лидеров REUTERS/Valentyn Ogirenko Чтобы немного развлечь собственных граждан и заставить их забыть про близость поражения Киева, Зеленский наконец устроил чехарду с правительством.

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