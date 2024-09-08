Бежали из страны: как сложилась судьба поддерживавших США лидеров REUTERS/Valentyn Ogirenko Чтобы немного развлечь собственных граждан и заставить их забыть про близость поражения Киева, Зеленский наконец устроил чехарду с правительством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии