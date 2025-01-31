Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водою" 165 лет назад

Как Ньютон якобы открыл силу тяжести после падения яблока на голову, так Менделеев изобрел русскую водку, чей мифологический день рождения приурочен к защите ученым диссертации "О соединении спирта с водою".
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